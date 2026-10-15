Роботодавці активніше наймають людей у декреті: які вакансії зросли найбільше

На тлі дефіциту кадрів українські роботодавці розширюють коло потенційних працівників і стають більш гнучкими щодо вимог до кандидатів. Зокрема, за рік помітно збільшилася кількість вакансій, доступних для людей, які перебувають у декретній відпустці.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX Робота.

У серпні 2026 року кількість таких пропозицій в Україні зросла приблизно на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025-го, за даними маркетплейсу.

Яких вакансій для людей у декреті стало більше

Найпомітніше за рік збільшилася кількість вакансій для копірайтерів. У серпні роботодавці розмістили майже у 5 разів більше оголошень, у яких готові розглядати кандидатів у декреті. Медіанна зарплата для цієї професії становила 22 тис. грн.

Друге місце за темпами зростання посіла професія комплектувальника – кількість відповідних вакансій збільшилася більш ніж утричі. Медіанна заробітна плата становила 27 тис. грн.

Також роботодавці майже вдвічі частіше шукали серед кандидатів у декреті охоронців та нянь. Кількість вакансій зросла на 99% та 95% відповідно. Медіанні зарплати для цих посад у серпні становили 27 тис. грн та 18 тис. грн.

У сфері логістики, складу та доставки на 65% побільшало вакансій для кур’єрів. Медіанна зарплата за такими пропозиціями досягла 37,5 тис. грн.

Активніше залучати кандидатів у декреті почали й роботодавці у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупівель. Зокрема, кількість вакансій зросла для:

пекарів – на 62%, медіанна зарплата 33 тис. грн;

продавців – на 56%, 28 тис. грн;

касирів – на 53%, 27 тис. грн;

менеджерів із продажу – на 17%, 26 тис. грн;

мерчендайзерів – на 14%, 17 тис. грн.

Серед інших професій, де за рік стало більше пропозицій для кандидатів у декреті, – прибиральники та кухарі (+32% у кожній категорії), контент-менеджери (+31%) та покоївки (+17%).

У деяких професіях зарплати зросли в рази

Разом із розширенням кількості вакансій для кандидатів у декреті зростали й медіанні зарплати за окремими професіями.

Найбільшу динаміку продемонстрували пропозиції для мерчендайзерів – їхня медіанна зарплата за рік зросла майже у 4 рази, до 17 тис. грн.

На другому місці – копірайтери, для яких медіанний оклад збільшився на 76%, до 22 тис. грн. Зарплати аніматорів зросли на 63% – до 22 тис. грн, а вихователів – на 32%, до 17 тис. грн.

Для більшості інших професій, які пропонують кандидатам у декреті, зростання медіанних зарплат за рік становило від 10% до 30%.

Роботодавці розширюють кадровий резерв

Збільшення кількості вакансій для людей у декреті може свідчити про поступову зміну підходів компаній до найму. Через нестачу працівників бізнес дедалі частіше розглядає кандидатів, яких раніше могли виключати з пошуку через їхній статус або життєві обставини.

Такі пропозиції з'являються у різних сферах – від логістики та роздрібної торгівлі до сервісу й інших напрямів.

Водночас зростання зарплат за окремими професіями показує, що роботодавці готові конкурувати за працівників навіть серед тих кандидатів, які перебувають у декретній відпустці.

Нагадаємо, у той час, коли майже 7 млн українців не працевлаштовані, три з чотирьох українських компаній заявляють про дефіцит працівників. Тому до 2030 року уряд планує залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей.