- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Роботодавці активніше наймають людей у декреті: які вакансії зросли найбільше
На тлі дефіциту кадрів українські роботодавці розширюють коло потенційних працівників і стають більш гнучкими щодо вимог до кандидатів. Зокрема, за рік помітно збільшилася кількість вакансій, доступних для людей, які перебувають у декретній відпустці.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX Робота.
У серпні 2026 року кількість таких пропозицій в Україні зросла приблизно на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025-го, за даними маркетплейсу.
Яких вакансій для людей у декреті стало більше
Найпомітніше за рік збільшилася кількість вакансій для копірайтерів. У серпні роботодавці розмістили майже у 5 разів більше оголошень, у яких готові розглядати кандидатів у декреті. Медіанна зарплата для цієї професії становила 22 тис. грн.
Друге місце за темпами зростання посіла професія комплектувальника – кількість відповідних вакансій збільшилася більш ніж утричі. Медіанна заробітна плата становила 27 тис. грн.
Також роботодавці майже вдвічі частіше шукали серед кандидатів у декреті охоронців та нянь. Кількість вакансій зросла на 99% та 95% відповідно. Медіанні зарплати для цих посад у серпні становили 27 тис. грн та 18 тис. грн.
У сфері логістики, складу та доставки на 65% побільшало вакансій для кур’єрів. Медіанна зарплата за такими пропозиціями досягла 37,5 тис. грн.
Активніше залучати кандидатів у декреті почали й роботодавці у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупівель. Зокрема, кількість вакансій зросла для:
- пекарів – на 62%, медіанна зарплата 33 тис. грн;
- продавців – на 56%, 28 тис. грн;
- касирів – на 53%, 27 тис. грн;
- менеджерів із продажу – на 17%, 26 тис. грн;
- мерчендайзерів – на 14%, 17 тис. грн.
Серед інших професій, де за рік стало більше пропозицій для кандидатів у декреті, – прибиральники та кухарі (+32% у кожній категорії), контент-менеджери (+31%) та покоївки (+17%).
У деяких професіях зарплати зросли в рази
Разом із розширенням кількості вакансій для кандидатів у декреті зростали й медіанні зарплати за окремими професіями.
Найбільшу динаміку продемонстрували пропозиції для мерчендайзерів – їхня медіанна зарплата за рік зросла майже у 4 рази, до 17 тис. грн.
На другому місці – копірайтери, для яких медіанний оклад збільшився на 76%, до 22 тис. грн. Зарплати аніматорів зросли на 63% – до 22 тис. грн, а вихователів – на 32%, до 17 тис. грн.
Для більшості інших професій, які пропонують кандидатам у декреті, зростання медіанних зарплат за рік становило від 10% до 30%.
Роботодавці розширюють кадровий резерв
Збільшення кількості вакансій для людей у декреті може свідчити про поступову зміну підходів компаній до найму. Через нестачу працівників бізнес дедалі частіше розглядає кандидатів, яких раніше могли виключати з пошуку через їхній статус або життєві обставини.
Такі пропозиції з'являються у різних сферах – від логістики та роздрібної торгівлі до сервісу й інших напрямів.
Водночас зростання зарплат за окремими професіями показує, що роботодавці готові конкурувати за працівників навіть серед тих кандидатів, які перебувають у декретній відпустці.
Нагадаємо, у той час, коли майже 7 млн українців не працевлаштовані, три з чотирьох українських компаній заявляють про дефіцит працівників. Тому до 2030 року уряд планує залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей.