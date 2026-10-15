Работодатели активнее нанимают людей в декрете: каких вакансий стало наибольше

На фоне дефицита кадров украинские работодатели расширяют круг потенциальных работников и становятся более гибкими по отношению к требованиям к кандидатам. В частности, за год заметно увеличилось количество вакансий, доступных людям, находящимся в декретном отпуске.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на OLX Работа.

В августе 2026 года количество таких предложений в Украине выросло примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, по данным маркетплейса.

Каких вакансий для людей в декрете стало больше

Заметнее всего за год увеличилось количество вакансий для копирайтеров. В августе работодатели разместили почти в 5 раз больше объявлений, где готовы рассматривать кандидатов в декрете. Медианская зарплата для этой профессии составила 22 тыс. грн.

Второе место по темпам роста заняла профессия комплектовщика – количество соответствующих вакансий увеличилось более чем в три раза. Медианская заработная плата составила 27 тыс. грн.

Работодатели почти вдвое чаще искали среди кандидатов в декрете охранников и нянь. Количество вакансий выросло на 99% и 95% соответственно. Медианные зарплаты для этих должностей в августе составили 27 тыс. грн. и 18 тыс. грн.

В сфере логистики, состава и доставки на 65% увеличилось количество вакансий для курьеров. Медианная зарплата по таким предложениям достигла 37,5 тыс. грн.

Активнее привлекать кандидатов в декрет начали и работодатели в сфере розничной торговли, продаж и закупок. В частности, количество вакансий выросло для:

пекарей – на 62%, медианная зарплата 33 тыс. грн;

продавцов – на 56%, 28 тыс. грн;

кассиров – на 53%, 27 тыс. грн;

менеджеров по продажам – на 17%, 26 тыс. грн;

мерчендайзеров – на 14%, 17 тыс. грн.

Среди профессий, где за год стало больше предложений для кандидатов в декрете, – уборщики и повара (+32% в каждой категории), контент-менеджеры (+31%) и горничные (+17%).

В некоторых профессиях зарплаты выросли в разы

Вместе с расширением количества вакансий для кандидатов в декрете росли и медианные зарплаты по отдельным профессиям.

Наибольшую динамику продемонстрировали предложения для мерчендайзеров - их медиа зарплата за год выросла почти в 4 раза, до 17 тыс. грн.

На втором месте – копирайтеры, для которых медианный оклад увеличился на 76%, до 22 тыс. грн. Зарплаты аниматоров выросли на 63% – до 22 тыс. грн., а воспитателей – на 32%, до 17 тыс. грн.

Для большинства других профессий, которые предлагают кандидатам в декрете, рост медианных зарплат за год составил от 10 до 30%.

Работодатели расширяют кадровый резерв

Увеличение количества вакансий для людей в декрете может свидетельствовать о постепенном изменении подходов компаний к найму. Из-за нехватки работников бизнес все чаще рассматривает кандидатов, которых раньше могли исключать из поиска из-за их статуса или жизненных обстоятельств.

Такие предложения появляются в разных областях – от логистики и розничной торговли до сервиса и других направлений.

В то же время рост зарплат по отдельным профессиям показывает, что работодатели готовы конкурировать за работников даже среди кандидатов, находящихся в декретном отпуске.

Напомним, в то время, когда почти 7 млн украинцев не трудоустроены, три из четырех украинских компаний заявляют о дефиците работников. Поэтому к 2030 году правительство планирует привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек.