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Дата публикации

Почти 7 миллионов украинцев не работают: какие программы для них готовят

работа, собеседование, трудоустройство
Минэкономики в 2027 году сфокусируется на четырех программах по привлечению людей к рынку труда / Freepik

В то время когда почти 7 млн украинцев не трудоустроены, три из четырех украинских компаний заявляют о дефиците работников. Поэтому к 2030 году правительство планирует привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек.

Как пишет Dilo, об этом сообщает   Министерство экономики.

Как будут привлекать украинцев к рынку труда

В 2027 году ведомство сфокусируется на четырех программах для привлечения людей к рынку труда. Среди них:

  • "Опыт имеет значение"   ‒ масштабирование программы для людей в возрасте 50+. Благодаря проекту уже 2,5 тыс. украинцев нашли работу.
  • "Совмещать и расти"   ‒ новый проект для молодых родителей, прежде всего женщин, которые планируют вернуться к работе после рождения ребенка. Участники будут получать сопровождение на всех этапах от определения потребностей и консультаций до трудоустройства или начала собственного дела и дальнейшей поддержки.
  • "Это мое дело"   ‒ продолжение программы для будущих молодых предпринимателей. Ее участниками уже стали более 1 тыс. человек. Программа включает обучение, разработку бизнес-идеи и менторское сопровождение.
  • "Молодежная гарантия"   ‒ развитие проекта по проактивному карьерному сопровождению молодежи в возрасте 15–35 лет, еще не определившейся с будущей профессией.

Также государство продолжит действующие программы поддержки трудоустройства, в частности, компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, а также грантовые программы для малого бизнеса.

Напомним, в Украине сохраняется дефицит работников, несмотря на то, что количество людей, которые ищут работу, в последние месяцы возросло. Из-за нехватки кадров работодатели конкурируют за специалистов и повышают зарплаты. В этом году Национальный банк ожидает роста реальных зарплат более чем на 12%.

Автор:
Светлана Манько

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