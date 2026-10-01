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Новости
Дата публикации

Россия бьет по энергетике: к чему готовиться и когда в Украине начнется дефицит электроэнергии

линии электропередач
Одной или даже нескольких массированных атак может быть недостаточно, чтобы вызвать большой дефицит электроэнергии

30 сентября Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Однако для того, чтобы возникли проблемы с генерацией и передачей электроэнергии, россиянам необходимо нанести как минимум пять, а возможно и десять массированных ударов по украинской энергетике.

Как пишет Dilo, об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН.

Говорить о дефиците электроэнергии преждевременно

"Для того чтобы действительно были какие-то серьезные проблемы по мощности и передаче нужно, чтобы было минимум пять, а то и десять подобных атак. Тогда можно говорить о серьезных последствиях и большом дефиците, который может появиться", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что на этот раз российские удары были направлены сразу на несколько типов ключевых объектов энергосистемы. Речь идет об объектах тепловой генерации, включая ТЭС и ТЭЦ, гидроэлектростанции, подстанции и высоковольтные линии электропередачи.

Омельченко подчеркнул, что говорить о том, что после атаки 30 сентября Украина уже столкнулась с дефицитом электроэнергии, пока преждевременно, но допускает, что уже началась волна ударов по энергетике перед зимой.

К чему готовиться зимой

Эксперт прогнозирует, что ситуация в Украине в целом может быть не хуже прошлой зимы. Однако при массированных атаках в пиковые часы возможен дефицит около 4-5 ГВт, тогда как в прошлом году он достигал 7 ГВт.

Самые большие риски Омельченко видит для Киева. Россия может попытаться одновременно бить по внутренней тепловой генерации столицы и высоковольтным линиям, соединяющим Киевский регион с объединенной энергосистемой Украины.

Эксперт обращает внимание на то, что наряду с усилением защиты энергетики у Украины есть меньше возможностей для противодействия воздушным атакам.

"Украинская энергосистема стала с одной стороны более устойчивой. А с другой стороны, нужно учитывать, что у нас уменьшилось количество возможностей противовоздушной обороны и перехвата реактивных дронов, баллистических ракет. Баланс не в нашу пользу", - констатировал Омельченко.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий,   Россия перешла к   массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября   повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС   ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено   экстренные отключения электроэнергии .

Из-за последствий российских атак на энергообъекты 1 октября в отдельных регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

Автор:
Светлана Манько

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