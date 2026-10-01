Россия бьет по энергетике: к чему готовиться и когда в Украине начнется дефицит электроэнергии

30 сентября Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Однако для того, чтобы возникли проблемы с генерацией и передачей электроэнергии, россиянам необходимо нанести как минимум пять, а возможно и десять массированных ударов по украинской энергетике.

Как пишет Dilo, об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН.

Говорить о дефиците электроэнергии преждевременно

"Для того чтобы действительно были какие-то серьезные проблемы по мощности и передаче нужно, чтобы было минимум пять, а то и десять подобных атак. Тогда можно говорить о серьезных последствиях и большом дефиците, который может появиться", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что на этот раз российские удары были направлены сразу на несколько типов ключевых объектов энергосистемы. Речь идет об объектах тепловой генерации, включая ТЭС и ТЭЦ, гидроэлектростанции, подстанции и высоковольтные линии электропередачи.

Омельченко подчеркнул, что говорить о том, что после атаки 30 сентября Украина уже столкнулась с дефицитом электроэнергии, пока преждевременно, но допускает, что уже началась волна ударов по энергетике перед зимой.

К чему готовиться зимой

Эксперт прогнозирует, что ситуация в Украине в целом может быть не хуже прошлой зимы. Однако при массированных атаках в пиковые часы возможен дефицит около 4-5 ГВт, тогда как в прошлом году он достигал 7 ГВт.

Самые большие риски Омельченко видит для Киева. Россия может попытаться одновременно бить по внутренней тепловой генерации столицы и высоковольтным линиям, соединяющим Киевский регион с объединенной энергосистемой Украины.

Эксперт обращает внимание на то, что наряду с усилением защиты энергетики у Украины есть меньше возможностей для противодействия воздушным атакам.

"Украинская энергосистема стала с одной стороны более устойчивой. А с другой стороны, нужно учитывать, что у нас уменьшилось количество возможностей противовоздушной обороны и перехвата реактивных дронов, баллистических ракет. Баланс не в нашу пользу", - констатировал Омельченко.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено экстренные отключения электроэнергии .

Из-за последствий российских атак на энергообъекты 1 октября в отдельных регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.