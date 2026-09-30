В Киеве ввели экстренные отключения света: что известно

В Киеве в среду, 30 сентября, по команде НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения электроэнергии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК.

Из-за введения экстренных мер стабилизационные графики пока не действуют.

Энергетики призывают жителей города с пониманием отнестись к ситуации и обещают оперативно информировать о любых изменениях в энергосистеме через официальные каналы связи и телеграмм канал компании.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.