Россияне атаковали строительный гипермаркет в Сумской области

Российская армия днем 30 сентября совершила очередную атаку на Сумщину, целью врага стал строительный гипермаркет сети Рона в городе Ромны.

Как пишет Dilo, об этом сообщило региональное издание "Общественное Сумы".

В результате вражеского удара в здании повреждена крыша, после чего на территории объекта вспыхнул пожар. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным местных властей, в результате вражеских обстрелов прошло без пострадавших среди гражданских жителей и работников заведения.

Справочно

"Рона" является известной региональной сетью строительных маркетов Сумской области, которая специализируется на реализации стройматериалов, отделочных товаров и продукции для дома.

Напомним, 20 июля российская армия вечером ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр". Здание потерпело значительные разрушения.