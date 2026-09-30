UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

50,93

--0,05

Наличный курс:

USD

44,93

44,80

EUR

51,40

51,15

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Россияне атаковали строительный гипермаркет в Сумской области

строительный гипермаркет сети “Рона” в городе Ромны
Оккупанты ударили по строительному маркету "Рона" в Сумской области:

Российская армия днем 30 сентября совершила очередную атаку на Сумщину, целью врага стал строительный гипермаркет сети Рона в городе Ромны.

Как пишет Dilo, об этом сообщило региональное издание "Общественное Сумы".

В результате вражеского удара в здании повреждена крыша, после чего на территории объекта вспыхнул пожар. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным местных властей, в результате вражеских обстрелов прошло без пострадавших среди гражданских жителей и работников заведения.

Справочно

"Рона" является известной региональной сетью строительных маркетов Сумской области, которая специализируется на реализации стройматериалов, отделочных товаров и продукции для дома.

Напомним, 20 июля российская армия вечером ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр". Здание потерпело значительные разрушения.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности