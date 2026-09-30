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Россияне атаковали строительный гипермаркет в Сумской области
Российская армия днем 30 сентября совершила очередную атаку на Сумщину, целью врага стал строительный гипермаркет сети Рона в городе Ромны.
Как пишет Dilo, об этом сообщило региональное издание "Общественное Сумы".
В результате вражеского удара в здании повреждена крыша, после чего на территории объекта вспыхнул пожар. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным местных властей, в результате вражеских обстрелов прошло без пострадавших среди гражданских жителей и работников заведения.
Справочно
"Рона" является известной региональной сетью строительных маркетов Сумской области, которая специализируется на реализации стройматериалов, отделочных товаров и продукции для дома.
Напомним, 20 июля российская армия вечером ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр". Здание потерпело значительные разрушения.