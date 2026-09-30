Apple готовится покорить рынок умного дома: детали о новом хабе и HomePod

13 октября Apple планирует совершить долгожданный выход на рынок умного дома, представив ключевой хаб под кодовым названием J490. Это станет серьезным испытанием для нового генерального директора Джона Тернуса, возглавившего компанию в начале сентября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Корпорация стремится догнать конкурентов в лице Amazon и Google, предложив новый подход к управлению бытовой техникой.

Помимо флагманского устройства, техногигант готовит обновление HomePod mini и фирменной телевизионной приставки Apple TV со более быстрыми процессорами для поддержания искусственного интеллекта.

Особенности нового домашнего центра Apple

Главной фишкой шестидюймового квадратного дисплея станет способность адаптироваться к каждому члену домохозяйства.

Устройство автоматически идентифицирует человека по голосу или лицу, выводя на экран персональные контакты, сообщения, календарь и настройки.

Для безопасности предусмотрен специальный гостевой режим, а также возможность резервной аутентификации через iPhone.

Концентратор не имеет аккумулятора и работает от сети, предлагая два исполнения: настольную версию в стиле классического iMac G4 и вариант настенного монтажа.

Экосистема будущего

Новая линейка полностью базируется на возможностях обновленной Siri AI, использующей передовые языковые модели и глубоко интегрированной в экосистему Apple.

Интерфейс устройства объединяет элементы дизайна с Apple Watch, iPad и iPhone, предлагая удобные виджеты, слайд-шоу фотографий и привычные приложения типа Сообщений или Календаря.

В будущем компания планирует расширить линейку роботизированным устройством с поворотным экраном и датчиками безопасности, закрепляя свои позиции в сфере домашней автоматизации.

Ранее сообщалось, что Apple планирует повысить цены на свои продукты. Такой шаг обусловлен стремительным ростом стоимости микросхем памяти и накопителей, защитить потребителей от которого компания больше не в состоянии.