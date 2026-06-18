Apple поднимет цены на технику из-за дефицита чипов памяти

Американская компания Apple Inc. планирует поднять цены на свои продукты. Такой шаг обусловлен стремительным ростом стоимости микросхем памяти и накопителей, защитить потребителей от которого компания больше не в состоянии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

По словам руководителя компании, резкий скачок спроса на оборудование для дата-центров со стороны разработчиков искусственного интеллекта заставил производителей потребительской электроники конкурировать за ограниченные ресурсы. Это привело к существенному удорожанию ключевых компонентов.

"К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить этот удар и пытались защитить наших клиентов, но ситуация стала критической", - подчеркнул Тим Кук.

Бум искусственного интеллекта бьет по карманам покупателей

Тим Кук, который уже в сентябре 2026 года передаст управление компанией Джону Тернусу, не раскрыл точных сроков смены ценников, а также не назвал конкретные модели подорожающих первыми гаджетов. Однако аналитики отмечают, что именно на сентябрь запланирован релиз линейки iPhone 18 Pro, Pro Max и первого сложного смартфона Apple.

Главной проблемой для Apple остается рынок оперативной памяти. Производители чипов сейчас перенаправляют большую часть своих мощностей на выпуск высокополосной памяти, которая критически необходима для серверов искусственного интеллекта. Поэтому объемы производства компонентов для обычных потребительских устройств существенно сократились.

Чтобы стабилизировать логистику, Apple готова использовать свои масштабные денежные резервы для поддержки поставщиков и стимулирования увеличения объемов производства. В то же время Тим Кук подчеркнул, что у компании нет планов строить собственные заводы по производству памяти.

Также он намекнул на необходимость пересмотра правил национальной безопасности США, ограничивающих работу с ведущими китайскими производителями микросхем. На вопрос о возможном ослаблении ограничений Кук ответил, что "на столе должно быть все", поскольку рынку потребительской электроники срочно требуется возврат цен к разумному уровню.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple откладывает запуск искусственного интеллекта Siri AI в ЕС из-за конфликта с регуляторами. Американский технологический гигант временно заблокировал релиз умного помощника на смартфонах iPhone и планшетах iPad в Европе из-за претензий местного антимонопольного ведомства.