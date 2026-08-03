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В июле бюджет получил рекордный объем таможенных платежей

таможня
В июле бюджет получил рекордный объем таможенных платежей / Государственная таможенная служба Украины

В июле 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в государственный бюджет около 78,3 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель за весь период действия военного положения в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Гостаможслужбу.

По сравнению с июлем 2025 года поступления выросли более чем на 13,1 млрд. грн., или на 20,2%.

С начала 2026 года в государственный бюджет поступило более 498,4 млрд. грн. таможенных платежей.

В Гостаможслужбе отметили, что на экономическую активность в июле повлияли уничтожение мощностей предприятий-налогоплательщиков и импортированных товаров, а также приостановка морских перевозок через украинские порты.

Добавим, в мае 2026 года таможня перечислила в государственный бюджет 68,9 млрд грн таможенных платежей. Этот показатель зафиксировал рост доходов по сравнению с маем 2025 на 13,3 млрд грн, что составляет прирост в 24%. Главными источниками наполнения казны стали импортные и легковые автомобили.

Автор:
Татьяна Гойденко