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Цены на топливо 3 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 3 августа 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|84,28 грн (+1 коп)
|А-95
|81,25 грн (+6 коп.)
|А-92
|77,81 грн (+6 коп.)
|ДТ
|92,59 грн (+60 коп.)
|Газ
|43,62 грн (+11 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|92,50
|43,90
|UPG
|81,90
|79,90
|90,90
|42,90
|WOG
|85,90
|83,50
|93,80
|44,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|89,90
|42,90
|SOCAR
|88,40
|85,40
|94,90
|43,61
|AMIC
|82,99
|79,99
|92,20
|42,87
|БРСМ-Нафта
|79,49
|91,04
|41,29
Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли и зафиксировали наибольший месячный рост с марта. Причиной тому стали заявления Ирана о том, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться в Ормузском проливе. Эксперты которых опросили Delo.ua рассказали, какие факторы давят на рынок и к чему готовиться потребителям в ближайшие недели.