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Цены на топливо 3 августа 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

горючее
Актуальные цены на топливо 3 августа 2026 года / Depositphotos

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 3 августа 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение)
А-95+ 84,28 грн (+1 коп)
А-95 81,25 грн (+6 коп.)
А-92 77,81 грн (+6 коп.)
ДТ 92,59 грн (+60 коп.)
Газ 43,62 грн (+11 коп.)
Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ
OKKO 85,90 82,90 92,50 43,90
UPG 81,90 79,90 90,90 42,90
WOG 85,90 83,50 93,80 44,50
УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 89,90 42,90
SOCAR 88,40 85,40 94,90 43,61
AMIC 82,99 79,99 92,20 42,87
БРСМ-Нафта 79,49 91,04 41,29

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли и зафиксировали наибольший месячный рост с марта. Причиной тому стали заявления Ирана о том, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться в Ормузском проливе. Эксперты которых опросили Delo.ua рассказали, какие факторы давят на рынок и к чему готовиться потребителям в ближайшие недели.

Автор:
Татьяна Бессараб