"Укрзализныця2 нарастила долю в перевозках строительных материалов до 25%

Доля вагонов АО "Укрзализныця", привлеченных в перевозках минерально-строительных материалов, по итогам первого полугодия 2026 года выросла до 25%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

В целом за январь-июнь 2026 года по железной дороге транспортировано 13,07 млн тонн минстройматериалов, что на 9% меньше объемов первого полугодия 2025 года. Более половины общего объема (54%) составили перевозку щебня.

Второй по объемам номенклатурой стало промышленное сырье (земля, песок, глина и природный камень) — его доля составила 24%.

По направлениям перевозок зафиксирована следующая динамика: