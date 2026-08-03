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"Укрзализныця2 нарастила долю в перевозках строительных материалов до 25%

УЗ
Доля парка УЗ в перевозках стройматериалов выросла / Depositphotos

Доля вагонов АО "Укрзализныця", привлеченных в перевозках минерально-строительных материалов, по итогам первого полугодия 2026 года выросла до 25%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует RAIL.insider.

В целом за январь-июнь 2026 года по железной дороге транспортировано 13,07 млн тонн минстройматериалов, что на 9% меньше объемов первого полугодия 2025 года. Более половины общего объема (54%) составили перевозку щебня.

Второй по объемам номенклатурой стало промышленное сырье (земля, песок, глина и природный камень) — его доля составила 24%.

По направлениям перевозок зафиксирована следующая динамика:

  • Внутреннее сообщение: перевезено 11 млн. 620 тыс. тонн (сокращение на 6% к первому полугодию 2025 года);
  • Экспорт: транспортировано 1 млн. 289 тыс. тонн (падение на 27%), при этом 87% экспортного объема направлено через западные пограничные переходы;
  • Импорт: объемы снизились на 16% - до 160 тыс. тонн.
Автор:
Татьяна Бессараб