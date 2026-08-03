СЕТАМ назвал результаты продаж арестованного имущества за первое полугодие

В первом полугодии 2026 года через электронный аукцион OpenMarket продали имущества более чем на 1,2 млрд грн. Сумма реализации арестованных активов выросла на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

За шесть месяцев на платформе состоялся 2701 успешный онлайн-аукцион.

Благодаря конкуренции между участниками торгов конечная стоимость проданного имущества превысила совокупные стартовые цены лотов на 57,9 млн. грн.

Одним из крупнейших сделок первого полугодия стала продажа недостроенного небоскреба Sky Towers в Киеве. В СЕТАМ назвали его одним из самых дорогих лотов за все время работы OpenMarket.

С начала года предприятие перечислило в государственный бюджет 14,2 млн грн налогов, сборов, обязательных платежей и дивидендов.

OpenMarket работает с 2014 года как электронная платформа для продажи имущества через открытые онлайн-аукционы. По итогам 2025 года СЕТАМ уплатил в бюджет 78,7 млн грн налогов, сборов и других обязательных платежей.

Отметим, что в 2025 году государственное предприятие СЕТАМ уплатило в бюджет 78,7 млн грн налогов и реализовало активов на сумму свыше 2,2 млрд грн через электронный аукцион OpenMarket. Платформа позволяет превращать арестованное, проблемное и другое имущество в финансовый ресурс.