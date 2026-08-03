Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,64

--0,05

EUR

51,27

-0,00

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,60

51,40

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

СЕТАМ назвал результаты продаж арестованного имущества за первое полугодие

макет лупа недвижимость бумаги офис
СЕТАМ назвал результаты продаж арестованного имущества в 2026 году / Freepik

В первом полугодии 2026 года через электронный аукцион OpenMarket продали имущества более чем на 1,2 млрд грн. Сумма реализации арестованных активов выросла на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

За шесть месяцев на платформе состоялся 2701 успешный онлайн-аукцион.

Благодаря конкуренции между участниками торгов конечная стоимость проданного имущества превысила совокупные стартовые цены лотов на 57,9 млн. грн.

Одним из крупнейших сделок первого полугодия стала продажа недостроенного небоскреба Sky Towers в Киеве. В СЕТАМ назвали его одним из самых дорогих лотов за все время работы OpenMarket.

С начала года предприятие перечислило в государственный бюджет 14,2 млн грн налогов, сборов, обязательных платежей и дивидендов.

OpenMarket работает с 2014 года как электронная платформа для продажи имущества через открытые онлайн-аукционы. По итогам 2025 года СЕТАМ уплатил в бюджет 78,7 млн грн налогов, сборов и других обязательных платежей.

Отметим, что в 2025 году государственное предприятие СЕТАМ уплатило в бюджет 78,7 млн грн налогов и реализовало активов на сумму свыше 2,2 млрд грн через электронный аукцион OpenMarket. Платформа позволяет превращать арестованное, проблемное и другое имущество в финансовый ресурс.

Автор:
Татьяна Гойденко