Фонд госимущества продал квартиры и машины подсанкционных лиц на 12,2 млн грн

На онлайн-аукционах в системе "Прозорро.Продажи" Фонд государственного имущества Украины реализовал санкционное имущество на общую сумму 12,2 млн грн при стартовой стоимости лотов в 9,2 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Самым дорогим объектом торгов стали двухуровневые трехкомнатные апартаменты площадью 193 м² по улице Саксаганского в Киеве, принадлежавшие российскому пропагандисту и дизайнеру Артемию Лебедеву. Помещение включает прихожую с гостиной, спальню, кабинеты, кухню, несколько санузлов, ячейки и балконы. Стартовая цена лота составила 7,07 млн грн без НДС. По результатам торгов между двумя участниками победителем выбрано ООО "Дита Комодитиз" с финальной ставкой почти 8,4 млн грн.

Также продана двухкомнатная квартира площадью 49 м² в Ирпене, принадлежавшая Наталье Пащенко — так называемой "министерке здравоохранения" на оккупированной Луганщине. За объект соревновались 22 участника. Победную ставку в 2,4 млн грн сделало ООО " Недвижимость – Закон и порядок ". Начальная цена лота составляла 1,08 млн грн без НДС.

Четыре автомобиля Toyota , конфискованные у российского олигарха Олега Дерипаски, продали почти за 1,4 млн грн. Стартовая цена за эти лоты начиналась с 262,1 тыс грн.

Договоры купли-продажи ФГИ подпишет после полной уплаты победителями стоимости лотов, на что им отведено 25 рабочих дней. Все деньги будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Напомним, 1 июля Фонд госимущества успешно провел онлайн-аукцион по приватизации санкционной квартиры, принадлежавшей российскому пропагандисту Артемию Лебедеву. За 13,5 млн грн жилье приобрела компания "Центр исследований беспилотных систем" – производитель дронов "Генерал Черешня".