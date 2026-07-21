Фонд держмайна продав квартири і машини підсанкційних осіб на 12,2 млн грн

На онлайн-аукціонах у системі "Прозорро.Продажі" Фонд державного майна України реалізував санкційне майно на загальну суму 12,2 млн грн при стартовій вартості лотів у 9,2 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Найдорожчим об'єктом торгів стали дворівневі трикімнатні апартаменти площею 193 м² на вулиці Саксаганського в Києві, які належали російському пропагандисту та дизайнеру Артемію Лебедєву. Приміщення включає передпокій із вітальнею, спальню, кабінети, кухню, кілька санвузлів, комірки та балкони. Стартова ціна лота становила 7,07 млн грн без ПДВ. За результатами торгів між двома учасниками переможцем обрано ТОВ "Діта Комодітіз" із фінальною ставкою майже 8,4 млн грн.

Також продано двокімнатну квартиру площею 49 м² в Ірпені, яка належали Наталії Пащенко — так званій "міністерці охорони здоров'я" на окупованій Луганщині. За об'єкт змагалися 22 учасники. Переможну ставку у 2,4 млн грн зробило ТОВ "Нерухомість - Закон та порядок". Початкова ціна лота складала 1,08 млн грн без ПДВ.

Чотири автомобілі Toyota, конфісковані у російського олігарха Олега Дерипаски, продали за майже 1,4 млн грн. Стартова ціна за ці лоти починалася від 262,1 тис. грн.

Договори купівлі-продажу ФДМУ підпише після повної сплати переможцями вартості лотів, на що їм відведено 25 робочих днів. Усі гроші спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Нагадаємо, 1 липня Фонд держмайна успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву. За 13,5 млн грн житло придбала компанія "Центр досліджень безпілотних систем" – виробник дронів "Генерал Черешня".