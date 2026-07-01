Квартиру пропагандиста Лебедєва у Києві купив виробник дронів "Генерал Черешня"

Фонд держмайна успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву.За 13,5 млн грн житло придбала компанія "Центр досліджень безпілотних систем" – виробник дронів "Генерал Черешня".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Продали за 13, 5 млн

Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 м², розташована в історичному центрі Києва з видом на Золоті Ворота знайшла нового власника за результатами відкритих конкурентних торгів.

За актив змагалися два учасники, а фінальна ціна становила 13,5 млн грн, що майже на 3 млн грн перевищує стартову вартість нерухомості.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем". Кошти від реалізації санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, працюючи на відновлення держави.

У компанії "Генерал Черешня" заявили, що зроблять із квартири "простір для нової української культури", деталі пообіцяли оприлюднити пізніше.

"Генерал Черешня" – українська defence-tech компанія, що розробляє та серійно виробляє сучасні безпілотні літальні апарати, включно з FPV-дронами та дронами-перехоплювачами для протидії повітряним загрозам. Компанія має в портфелі 33 кодифіковані продукти.

Нещодавно один із майданчиків виробника дронів "Генерал Черешня" зазнав удару внаслідок атаки РФ.

Хто какий Лебедєв

Лебедєв - російський дизайнер, підприємець та блогер. Він багато років активно веде блоги на різних платформах та багаторазово заявляв, що вважає окупацію та анексію Криму справедливою і блискуче проведеною операцією і всіляко підкреслює його російську приналежність, вважаючи також історичною помилкою згоду російської влади на залишення Криму у складі України в 1991 році.

Помешкання площею 138 м² на вул. Ярославів Вал у Києві у Артемія Лебедєва конфіскували в 2023 році за рішенням суду. А в січні 2022 року російський дизайнер потрапив під санкції РНБО за підтримку російської пропаганди проти України та розповсюдження фейків із 2014 року.

Раніше ФДМУ продав конфісковані маєтки Таїсії Повалій та Дмитра Табачника у межах реалізації санкційних активів, загалом отримавши 205 млн грн.

