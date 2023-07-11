Суд конфіскував у російського дизайнера-пропагандиста Артемія Лебедєва дві квартири у Києві

Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів російського дизайнера та блогера-пропагандиста Артемія Лебедєва.

Про це повідомила директор Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

Таким чином у дохід держави стягнули дві квартири в центрі Києва (138 кв.м та 193 кв.м).

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про квартири на вулиці Ярославів Вал (площа 138 кв. м) та на вулиці Саксаганського (площа 193 кв. м).

"Перша квартира записана безпосередньо на Лебедєва, іншу він переписав на свого товариша програміста за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ", - повідомили у центрі.

Хто какий Лебедєв

Лебедєв - російський дизайнер, підприємець та блогер. Він багато років активно веде блоги на різних платформах та багаторазово заявляв, що вважає окупацію та анексію Криму справедливою і блискуче проведеною операцією і всіляко підкреслює його російську приналежність, вважаючи також історичною помилкою згоду російської влади на залишення Криму у складі України в 1991 році.

Крім того, він регулярно дає нецензурні характеристики представникам української владі, критикуючи їх за неадекватну, на його думку, поведінку.

Санкції проти дизайнера-пропагандиста

Нагадаємо, 21 січня 2022 року РНБО вирішила запровадити, а президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти близько 50 "міністрів", "суддів" та "прокурорів", які працюють у Криму під юрисдикцією Росії. Єдиним у цьому списку, хто не має відношення до зазначеної категорії осіб, виявився Лебедєв.

А у березні 2023 року СБУ задокументувала злочинну діяльність російського блогера – Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції. Йому повідомили про підозру за виправдовування збройної агресії РФ проти України.