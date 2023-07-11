Суд конфисковал у российского дизайнера-пропагандиста Артемия Лебедева две квартиры в Киеве

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании активов российского дизайнера и блогера-пропагандиста Артемия Лебедева.

Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Таким образом, в доход государства стянули две квартиры в центре Киева (138 кв.м и 193 кв.м).

По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о квартирах на улице Ярославов Вал (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (площадь 193 кв. м).

"Первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища программиста за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ", – сообщили в центре.

Кто какой Лебедев

Лебедев – российский дизайнер, предприниматель и блогер. Он много лет активно ведет блоги на разных платформах и многократно заявлял, что считает оккупацию и аннексию Крыма справедливой и блестяще проведенной операцией и всячески подчеркивает его российскую принадлежность, считая также исторической ошибкой согласие российских властей на оставление Крыма в составе Украины в 1991 году.

Кроме того, он регулярно дает нецензурные характеристики украинским властям, критикуя их за неадекватное, по его мнению, поведение.

Санкции против дизайнера-пропагандиста

Напомним, что 21 января СНБО решил ввести, а президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против около 50 "министров", "судей" и "прокуроров", работающих в Крыму под юрисдикцией России. Единственным в этом списке, кто не имеет отношения к указанной категории лиц, оказался Лебедев.

А в марте 2023 года СБУ задокументировала преступную деятельность российского блогера – Артемия Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию Запорожской атомной электростанции. Ему сообщили о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.