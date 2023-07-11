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Суд конфисковал у российского дизайнера-пропагандиста Артемия Лебедева две квартиры в Киеве
Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании активов российского дизайнера и блогера-пропагандиста Артемия Лебедева.
Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.
Таким образом, в доход государства стянули две квартиры в центре Киева (138 кв.м и 193 кв.м).
По информации Центра противодействия коррупции, речь идет о квартирах на улице Ярославов Вал (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (площадь 193 кв. м).Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища программиста за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ", – сообщили в центре.
Кто какой Лебедев
Лебедев – российский дизайнер, предприниматель и блогер. Он много лет активно ведет блоги на разных платформах и многократно заявлял, что считает оккупацию и аннексию Крыма справедливой и блестяще проведенной операцией и всячески подчеркивает его российскую принадлежность, считая также исторической ошибкой согласие российских властей на оставление Крыма в составе Украины в 1991 году.
Кроме того, он регулярно дает нецензурные характеристики украинским властям, критикуя их за неадекватное, по его мнению, поведение.
Санкции против дизайнера-пропагандиста
Напомним, что 21 января СНБО решил ввести, а президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против около 50 "министров", "судей" и "прокуроров", работающих в Крыму под юрисдикцией России. Единственным в этом списке, кто не имеет отношения к указанной категории лиц, оказался Лебедев.
А в марте 2023 года СБУ задокументировала преступную деятельность российского блогера – Артемия Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию Запорожской атомной электростанции. Ему сообщили о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.