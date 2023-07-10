В Киеве СБУ разоблачила бывшего нардепа, который просил Путина признать "ЛНР" и "ДНР"

Служба безопасности Украины собрала доказательства против бывшего народного депутата от запрещенной "коммунистической партии Украины", который поддержал вооруженную агрессию России и писал письмо Путину, в котором просил признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и призвал Кремль ввести на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, СБУ установила, что в течение 2017-2019 годов подозреваемый активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и выступал за то, чтобы присоединить захваченную части востока Украины к России.

После начала широкомасштабной войны предатель рассказывал окружающим, что надеялся на скорую оккупацию Киева. Кроме этого, он подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружена запрещенная коммунистическая литература и прокремлевские печатные издания. В настоящее время СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса кураины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Предателю грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Заметим, ранее Служба безопасности Донбасса задержала жителя Торецкого, который через Telegram-бот сдавал украинские огневые позиции на Бахмутском направлении и отчитывался о "прилетах".