Житель Торецка "сливал" ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом

Служба безопасности в Донецкой области задержала жителя Торецка, который через Telegram-бот сдавал украинские огневые позиции на Бахмутском направлении и отчитывался о "прилетах".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал для российских окупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

В первую очередь, он пытался выявить локации украинской артиллерии, в том числе боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Полученные сведения фигурант отправлял в Телеграмм-бот, который для сбора разведданных о дислокации украинских сил обороны создала ФСБ РФ.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, когда тот выходил из дома для скрытого наблюдения за подразделениями украинских войск.

"По данным следствия, злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать агрессора о маршрутах передвижения подразделений ВСУ. В своих сообщениях он указывал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что при обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи разведданных.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", – подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила еще одного российского агента во время контрдиверсионных мер в Донецкой области. Злоумышленник передавал в ФСБ локацию боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута.