Шпионила за защитниками Бахмута: еще одна агентка ФСБ проведет 10 лет за решеткой

По материалам Службы безопасности осуждена еще одна вражеская приспешница, которая "сливала" в ФСБ локации Сил обороны на восточном фронте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали агентку российской спецслужбы во время контрдиверсионных мер во фронтовых районах Донецкой области в январе 2023 года.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ей 10 лет тюремного заключения.

"Прежде всего, злоумышленница пыталась выявить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, фигуранткой является жительница Дружковки Донецкой области. В июле 2022 года ее привлек к сотрудничеству представитель ФСБ. Коммуникацию с ним она поддерживала через мессенджер, а передавала разведданные в виде текстовых сообщений и скриншотов из Google Maps, на которых отмечала украинские объекты.

При задержании у злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами общения с представителем спецслужбы РФ.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Напомним, ранее военная контрразведка и Служба безопасности Украины привлекла к ответственности еще двоих пленных оккупантов. Они получили тюремные сроки за сотрудничество с боевиками РФ и участие в захвате Дебальцево и Попасной.