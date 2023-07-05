Выдавал себя за сотрудника СБУ: мошенник предлагал за деньги "отмазывать" мужчин от призыва

В Виннице задержали жулика, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины и за деньги предлагал молодым людям свою "помощь" в уклонении от призыва.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, гражданин, пользуясь своим авторитетом и личными связями, выдавал себя за сотрудника военной контрразведки СБУ.

Отмечается, что за свои услуги злоумышленник получал 3 тыс. дол. с одного клиента.

За эту сумму мужчина, представляясь сотрудником спецслужбы, требовал от должностного лица военно-медицинского центра перевести одного из мобилизованных на стационарное лечение.

Там уклоняющегося должны были признать ограниченно пригодным к военной службе и таким образом он избегал участия в боевых действиях ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали мошенника "на горячем" во время получения им второй части денег за "решение вопроса" с госпитализацией клиента.

По данным следствия, мошенником оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности.

Также во время обысков по адресу его жительства обнаружено 60 патронов к автомату Калашникова.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Решается вопрос о вручении ему еще одного подозрения по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрание меры пресечения – содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители разоблачили транспортное предприятие, специально созданное для "самовывоза" уклоняющихся от мобилизации из Украины.