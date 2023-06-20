За "услуги" просили до $9 тыс.: СБУ ликвидировала 5 новых схем для выезда военнообязанных за границу (ФОТО)

Служба безопасности заблокировала еще 5 схем нелегального выезда граждан призывного возраста за границу. В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы схем предлагали военнообязанным выехать за пределы Украины на основании фиктивных медицинских документов, а также путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов.

Свои "услуги" злоумышленники оценивали от 6 до 9 тысяч долларов.

В частности, в Тернопольской области задержали бывшего руководителя одного из местных военкоматов. Экс-чиновник продавал потенциальным призывникам фальшивые справки о непригодности к военной службе из-за якобы выявленных болезней. В дальнейшем военнообязанные планировали использовать подделки для выезда за границу.

На Закарпатье разоблачили трех жителей области, которые помогали местным жителям попасть в одну из стран ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов через поле. Для конспирации дельцы разработали свой план, согласно которому они за один "маршрут" несколько раз меняли транспорт. Кроме того, перед выездом в пункт назначения всех "клиентов" заставляли снимать одежду и обувь, чтобы проверить их на наличие так называемых "жучков".

На Днепропетровщине задержан житель Кривого Рога, который предлагал военнообязанным выехать в Молдову на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Для реализации схемы он привлек сообщников из военно-врачебной комиссии одного из военкоматов Одессы.

В Хмельницкой области сообщили о подозрении руководителю местной общественной организации. За деньги он предлагал фиктивные справки по установлению группы инвалидности с последующим снятием с военного учета.

На Львовщине разоблачили еще трех жителей региона, которые занимались изготовлением фальшивых документов во избежание мобилизации по состоянию здоровья.

Продолжаются расследования для привлечения фигурантов к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности нейтрализовала еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу. За суммы от 1 до 10 тыс. дол. организаторы сделок предлагали гражданам свою "помощь" во избежание мобилизации и нелегальном выезде за границу.