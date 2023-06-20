СБУ разоблачила киевскую IT-компанию-подрядчицу Донецкой ОВА на помощи "ДНР": в чем дело

Служба безопасности Украины разоблачила киевскую IT-компанию в попытке передать России информацию из электронных систем Донецкой областной военной администрации. Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что возможность утечки существовала через систему электронного документооборота. IT-компания, устанавливавшая программное обеспечение в ОВА, предоставила право доступа к базам своим коллегам из временно оккупированной части региона.

"Этими "коллегами" оказались представители террористической организации "ДНР", которые действовали под видом работников донецкого "филиала" компании. Благодаря полученному онлайн-доступу фигуранты планировали устроить регулярный "слив" информации из ОВА", - указывают в спецслужбе.

Отмечается, что больше всего врага интересовали сведения о последствиях российских воздушных ударов по энергетической инфраструктуре региона. Также захватчики хотели знать точные координаты электроподстанций, на которых проводились или продолжаются ремонтно-восстановительные работы после обстрелов, что помогло бы спланировать и осуществить повторные воздушные атаки на них.

Фото: СБУ

В ходе обысков в офисе IT-компании и в помещениях фигурантов в Киеве обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности; печати и документы, указывающие на ведение совместного бизнеса с донецким "филиалом" компании.

На основании собранных доказательств задержан один из руководителей столичного подрядчика. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (содействие деятельности террористической организации). По этой же статье квалифицированы действия пятерых его сообщников из Донецка. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним также, что недавно подозрение в государственной измене получил бывший сотрудник Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева Алексей Никоноров, который с декабря 2018 года возглавляет "администрацию главы ДНР".