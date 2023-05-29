Київський експодатківець, що очолив "адміністрацію" Пушиліна, отримав підозру від ДБР та СБУ

Державне бюро розслідувань за сприяння управління Служби безпеки України в Києві та Київській області повідомило про підозру в державній зраді колишньому старшому оперуповноваженому Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва Олексію Ніконорову, який з грудня 2018 року очолює "адміністрацію голови ДНР".

Як ідеться в повідомленнях відомств, у 2014 році посадовець самовільно залишив місце служби і через Москву незаконно виїхав на тимчасово окуповану частину Донецької області, перейшовши на бік ворога та знайшовши роботу в органах "ДНР".

Упродовж 2014-2018 років Ніконоров працював на різних "посадах", у тому числі й керівних, в апараті "Народної ради ДНР", увійшовши до найближчого оточення Дениса Пушиліна, який тоді очолював "парламент" маріонеткової "республіки", а нині є "виконуючим обов'язки голови ДНР (в якості суб'єкта РФ)".

"Представники політичної влади РФ навіть намагались залучити його до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України у Мінську. Він мав представляти "ДНР" у складі підгрупи з питань безпеки", - зазначають в ДБР.

Правоохоронці вказують, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Ніконоров брав безпосередню участь у виконанні вказівок з Москви щодо поширення кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах Донеччини: здійснював пропагандистську, дезінформаційну діяльність, робив публічні заклики до підтримки рішень і дій держави-терориста та її збройних формувань.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Розслідування триває. Ніконорову в Україні загродує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

"Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території на сході України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності", - додають в СБУ.

Нагадаємо також, що в квітні ДБР повідомило про підозру в держзраді податківцям з селища Мангуш Донецької області, які збирали "данину" для окупантів.