Киевский экс-налоговик, возглавивший "администрацию" Пушилина, получил подозрение от ГБР и СБУ

Государственное бюро расследований при содействии управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области сообщило о подозрении в государственной измене бывшему старшему оперуполномоченному Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева Алексею Никонорову, который с декабря 2018 года возглавляет "администрацию главы ДНР".

Как говорится в сообщениях ведомств, в 2014 году чиновник самовольно покинул место службы и через Москву незаконно выехал на временно оккупированную часть Донецкой области, перейдя на сторону врага и найдя работу в органах "ДНР".

На протяжении 2014-2018 годов Никоноров работал на разных "должностях", в том числе и руководящих, в аппарате "Народного совета ДНР", войдя в ближайшее окружение Дениса Пушилина, который тогда возглавлял "парламент" марионеточной "республики", а ныне является "исполняющим обязанности главы ДНР (в качестве субъекта РФ)".

"Представители политической власти РФ даже пытались привлечь его к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске. Он должен представлять "ДНР" в составе подгруппы по вопросам безопасности", - отмечают в ГБР.

Правоохранители указывают, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Никоноров принимал непосредственное участие в выполнении указаний из Москвы о распространении кремлевского режима во временно захваченных районах Донбасса: осуществлял пропагандистскую, дезинформационную деятельность, делал публичные призывы к поддержке решений и действий государства-террориста и ее вооруженных формирований.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по частям 1 и 2 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Расследование продолжается. Никонорову в Украине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"В настоящее время он скрывается от правосудия на временно захваченной территории на востоке Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности", - добавляют в СБУ.

Напомним также, что в апреле ГБР сообщило о подозрении в госизмене налоговикам из поселка Мангуш Донецкой области, собиравших "дань" для оккупантов.