ДБР сообщило о подозрении налоговикам из Мангуша, собиравших "дань" для оккупантов

Сотрудники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении в государственной измене девяти работникам налогового поселка Мангуш в Донецкой области. Коллаборанты помогают оккупантам отбирать деньги у населения на временно оккупированных территориях Украины.

После того, как российские войска захватили часть Донецкой области, девять работников налоговой службы перешли на их сторону и помогли создать "Мангушскую объединенную республиканскую налоговую инспекцию Министерства доходов и сборов ДНР", в которой и остались работать.

Они подозреваются в государственной измене (2 ст. 111 УК Украины), сообщает ГБР.

Трое предателей заняли руководящие должности в новой "инспекции". Они осуществляли незаконную регистрацию физических лиц-предпринимателей по законодательству так называемой ДНР и наладили поступление средств в пользу псевдореспублики.

Еще одна подозреваемая, бывшая государственный ревизор налоговой инспекции, получила должность "начальника отдела контрольно-проверочной работы". Женщина контролировала документальные проверки предпринимателей и своевременность уплаты налогов в "казну" оккупантов.

Бывшая главная государственная ревизор-инспектор стала "заведующей сектором налогообложения подакцизных товаров и регистрации расчетных операций". Она организовывала налогообложение подакцизных товаров и также контролировала уплату "налогов" согласно действующему законодательству так называемой "ДНР". Остальные подозреваемые занимали менее влиятельные должности.

Пока фигуранты скрываются на временно оккупированной территории и до сих пор прислуживают захватчикам, поэтому о подозрении им доложено заочно. Предателям грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, контрразведка Службы безопасности установила местонахождение бывшей сотрудницы "миграционной службы МВД ДНР". В начале полномасштабного вторжения фигурантка переехала в Киев под видом переселенки с востока Украины.