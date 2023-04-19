Личному советнику террориста Стрелкова сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного пропагандиста Игоря Дуся, публично отрицающего существование украинской государственности.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник в 2014 году был советником российского террориста Стрелкова-Гиркина и позиционирует себя как "православный публицист".

Также он возглавляет общественную организацию "Народный собор", являющуюся украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой РПЦ.

"После захвата Крыма злоумышленник скрылся на временно оккупированную территорию украинского полуострова. Там он был постоянным "гостем" эфиров российских телеканалов, где выступал в роли "политического" или "религиозного" эксперта и оправдывал агрессию против Украины", - отмечают в СБУ.

После полномасштабного вторжения Дусь уже в Москве публично восхвалял участников оккупационных группировок России и призвал бойцов ВСУ не сопротивляться захватчикам.

Кроме того, он активно "разгонял" нарративы Кремля по поводу "притеснений" представителей УПЦ (МП) и восхвалял антиукраинскую деятельность московского патриарха Кирилла.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подзоре по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, Гаагский суд признал виновными в сбитии пассажирского боинга MH17 бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала, а на время сбития самолета полковника вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского (все - граждан РФ) и украинца Леонида Харченко, воевавшего на стороне "ДНР".