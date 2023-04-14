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На камеру росТВ "командовал" артобстрелом позиций ВСУ в Луганской области: СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ
Служба безопасности собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого. Чиновник выполняет задачи Москвы по распространению оккупационного режима на временно захваченной территории Луганщины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Депутат входит в состав прокремлевской фракции "Единой России" и с начала полномасштабного вторжения публично поддержал российских захватчиков.
После 24 февраля 2022 года он незаконно пересек государственную границу и проинспектировал деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной, Счастье и Станице Луганской.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Во время поездки организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "единороссов" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" квазиобразования по российскому образцу.
Водолацкий также посетил места базирования оккупантов на восточном фронте.
Там он снялся в пропагандистском видео, где отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям Сил обороны.
Кроме того, российский депутат регулярно организовывает "добровольный" сбор материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.
Вместе с тем Водолацкий назначен Москвой куратором так называемых "гуманитарных центров Единой России" в захваченных районах Луганщины.
Главное предназначение этих вражеских ячеек – распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи" из страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили депутату Госдумы РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, с использованием средств массовой информации).
Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украино-российской границе Сумской области. Местного жителя, начавшего работать на ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, разоблачили в ходе контрдиверсионных мер.