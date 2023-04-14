СБУ задержала информатора ФСБ, который передавал координаты мест дислокации ВСУ в Сумской области

Служба безопасности задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украино-российской границе Сумской области. Местного жителя, начавшего работать на ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, разоблачили в ходе контрдиверсионных мер.

После 24 февраля прошлого года предатель получил задачу собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины, сообщают в СБУ.

Отмечается, что россиян интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружение украинских защитников на территории Сумской области.

Предварительную информацию агент выспрашивал у местных жителей, затем проверял ее и наносил координаты на карту. После этого – передавал в ФСБ. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания.

У него провели обыски и изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех информаторов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донбасса.