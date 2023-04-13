"Охотились" на HIMARS в Донецкой области. До 12 лет за решеткой проведут еще трое информаторов ФСБ

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех информаторов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, злоумышленники собирали информацию о местах базирования и перемещениях сил обороны в зоне активных боевых действий на восточном направлении.

В первую очередь, они пытались выявить укрепрайоны и фортификационные сооружения подразделений ВСУ, а также "охотились" на позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, вражеские приспешники передавали агрессору координаты объектов социальной инфраструктуры, в том числе местных школ.

Сотрудники СБУ задержали вражеских информаторов в ходе контрдиверсионных мер на территории региона летом и осенью 2022 года.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил злоумышленникам от 8 до 12 лет тюрьмы.

Среди осужденных – инженер одного из стратегических предприятий Донецкой области. В течение июня 2022 года чиновник разведывал места базирования Сил обороны под Бахмутом и передавал собранные сведения агрессору через мессенджер.

На основании собранных доказательств он признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированиям помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Еще одним вражеским приспешником оказался житель Краматорска, который передавал в ФСБ локацию городских объектов критической и социальной инфраструктуры.

К подрывной деятельности злоумышленник пытался привлекать местных жителей в качестве информаторов. Для этого создал и лично администрировал три пророссийских телеграмм-канала с общей аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Развединформация требовалась оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по городу.

Также к реальному сроку заключения приговорена жительница Покровского района, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству из-за запрещенных соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники". По указанию агрессора она скрыто фотографировала места дислокации личного состава и военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении.

Оба злоумышленника признаны виновными по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину).

Напомним, ранее Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще восьми участников оккупационных группировок страны-агрессора. Суд назначил захватчикам от 8 до 15 лет тюрьмы.