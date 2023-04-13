СБУ задержала радиомеханика, корректировавшего атаки "шахедов" по Одессе

Служба безопасности задержала еще одного вражеского информатора в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области. Им оказался радиомеханик оборонно-промышленного комплекса Одессы, который сливал данные о работе своего предприятия и базировании ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленник распространял информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса Одессы.

Именно по его координатам оккупанты совершили один из ударов иранскими дронами "Shahed" по территории областного центра.

По данным следствия, приспешником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

Мужчина распространял в созданной им в мессенджере "Telegram" группе, участники которой были преимущественно россияне, информацию о местоположениях на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружении. Кроме того, информатор "сливал" данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

Установлено, что после российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в собственной группе последствия прилетов с детализацией степеней поражения атакуемых объектов. Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных) в соответствии с законами Украины военных формирований). Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента российских спецслужб в результате агентурно-оперативной работы в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ.