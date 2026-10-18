Иран провел через блокаду США по меньшей мере 4,1 млн баррелей сжиженного газа

Ирану удалось экспортировать не менее 4,1 млн баррелей сжиженного нефтяного газа, а также авиационное топливо, несмотря на морскую блокаду США. Для этого Тегеран, в частности, скрывал свои грузы среди растущего количества перевалок судно-судно у побережья Омана.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

По данным четырех источников агентства в сфере морской безопасности, в последние недели Иран маскировал свои грузы среди перевозок других производителей нефти из стран Персидского залива.

Анализ американской организации United Against Nuclear Iran (UANI), отслеживающей движение связанных с Ираном танкеров, показал, что с середины июля Оманский залив оставили не менее восьми газовозов с иранским сжиженным нефтяным газом.

Общий объем этих грузов оценивается в 4,1 млн баррелей.

Еще один танкер с иранским авиационным топливом в сентябре прибыл в Мьянму. Это подтверждают спутниковые снимки и анализ компании морской разведки SynMax.

Шесть из восьми газовозов, а также танкер с авиатопливом находятся под санкциями США за транспортировку иранской нефти и нефтехимической продукции.

По данным UANI, часть танкеров перегружала сжиженный газ вблизи оманских городов Шинас и Сохар, остальные ждали в Оманском заливе, после чего проходили дальше. Большинство грузов направлялись к восточным внешним портам Малайзии для дальнейшей перевалки, вероятно, с конечным пунктом назначения в Китае.

В то же время в UANI отмечают, что речь идет лишь о незначительной части бывшего энергетического экспорта Ирана. Подавляющее большинство танкеров с иранскими грузами американские силы разворачивают.

Центральное командование США заявляет, что морская блокада остается "незыблемой". По его данным, через три месяца после ее восстановления четыре коммерческих судна были выведены из строя, а 135 судов американские силы заставили развернуться.

Морская блокада иранского нефтяного экспорта США впервые была введена 13 апреля. В июне ее сняли по достижении предварительной договоренности между Вашингтоном и Тегераном, однако 14 июля возобновили после срыва соглашения.

По данным Kpler, в сентябре экспорт иранской сырой нефти упал до нуля – впервые от начала отслеживания компанией поставок Ирана в 2013 году.

Напомним, ранее из-за морской блокады США в Иране возник острый дефицит бензина и очереди на автозаправочных станциях. Тогда ежедневный дефицит горючего в стране оценивали в 15 млн. литров при суточной потребности около 135 млн. литров.