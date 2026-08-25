Из-за морской блокады США в Иране возник дефицит бензина и очереди на АЗС

В столице Ирана и других городах страны выстроились длинные очереди у автозаправочных станций из-за острого дефицита горючего, вызванного морской блокадой со стороны США и последствиями военных действий. Для водителей уже ввели предел на отпуск не более 20 литров бензина на одно авто.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Иранская государственная Организация оптимизации энергетики предупредила о критическом состоянии обеспечения топливом: ежедневный дефицит составляет 15 млн литров при общей суточной потребности страны в 135 млн литров.

Причины дефицита и экономическое давление

Несмотря на значительные объемы экспорта сырой нефти, Иран долгое время зависел от импорта готового моторного топлива. Ситуация на внутреннем рынке резко обострилась из-за комплекса факторов:

Морская блокада: продолжающаяся с 14 июля морская блокада ВМС США практически заблокировала морские пути поставки горючего.

Уничтожение НПЗ: вспыхнувшие в феврале авиаудары США и Израиля в начале войны разрушили значительную часть внутренних нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Проблемы с северным импортом: поставка горючего с севера также существенно ограничена из-за последствий войны в Украине и потери Россией значительной доли собственных нефтеперерабатывающих мощностей.

Ужесточение санкций: министр финансов США Скотт Бессент заявил о расширении вторичных санкций против торговых партнеров Тегерана в рамках масштабной "экономической войны".

Риск социального взрыва из-за роста цен

Кризис усугубляет действующая государственная система субсидий, которая делает бензин в Иране одним из самых дешевых в мире — от 15 000 до 50 000 иранских риалов ($0,0075) за литр.

Правительство месяцами использовало стратегические резервы, однако президент Масуд Пезешкиан заявил, что продажа горючего по искусственно заниженным ценам истощает бюджет, необходимый для выплат субсидий на продукты питания и поддержку населения.

В настоящее время власти планируют урезать льготные квоты и готовятся взимать значительно более высокую цену за потребление сверх лимита. Курс национальной валюты упал до исторического минимума в 2 млн риалов за доллар, годовая инфляция приближается к 90%, а продовольственная инфляция составила около 130%.

Попытки повысить цены вызывают беспокойство из-за памяти о событиях 2019 года, когда резкое удорожание бензина спровоцировало массовые протесты по всей стране.

Напомним, США готовят "самые жесткие санкции" против Ирана в истории: как реагирует рынок нефти. Глава Министерства финансов США Скотт Бессент объявил о развертывании полномасштабной экономической войны против официального Тегерана.