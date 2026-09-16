Мясо птицы, растительное масло и рапс: сколько украинской агропродукции вывезли автотранспортом в сентябре

В период с 1 по 10 сентября через автомобильные пункты пропуска из Украины было экспортировано 113,7 тыс. тонн агропродукции. Среднесуточные показатели вывоза составили 11,37 тыс. тонн.

Как пишет Dilo, об этом информирует брокерская компания Spike Brokers.

Куда едет агропродукция

Основным логистическим хабом традиционно осталось польское направление, которое аккумулировало 49,3 тысячи тонн, или 43,3% от общего автопотока за указанный период.

На втором месте оказалась Румыния с показателем 24,6 тысяч тонн (21,6%), а третье место заняла Молдова, куда экспортировали 19,9 тысяч тонн (17,5%).

В пятерку ключевых маршрутов также вошли Венгрия и Словакия, через которые перевезли 13,8 тысяч тонн (12,1%) и 6,2 тысяч тонн (5,4%) соответственно.

Чем торгует Украина

Структура экспорта первой декады сентября включает широкий спектр продовольствия и сырья. В топ-товары, которые чаще всего вывозили автотранспортом, вошли:

Мясо птицы - 10,3 тыс. тонн

Подсолнечное масло - 7,5 тыс. тонн

Рапс - 6,9 тыс. тонн

Плоды и орехи – 6,8 тыс. тонн

Этиловый спирт – 5,6 тыс. тонн

Сахар – 5,4 тыс. тонн

Соевый жмых — 4,9 тыс. тонн

Напомним, за первые девять суток сентября Украина увеличила экспорт жмыхов и шротов по железной дороге в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время по железной дороге перевезли 44,8 тыс. тонн продукции, причем 85% грузов направлялись к западным пограничным переходам, а 15% - в порты.