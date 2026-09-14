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Железной дорогой в сентябре вывезли почти 45 тысяч тонн агро продукции

вагоны
Железнодорожный экспорт вырос более чем вдвое / Depositphotos

За первые девять суток сентября Украина увеличила экспорт агропродукции по железной дороге в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время по железной дороге перевезли 44,8 тыс. тонн продукции, причем 85% грузов направлялись к западным пограничным переходам, а 15% - в порты.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба RAIL.insider

Экспорт по железной дороге

В то же время по сравнению с первыми девятью днями августа перевозки сократились на 27%.

Всего за девять суток по железной дороге перевезли 44,8 тыс. тонн агро продукции. Основная часть грузов 85% – направлялась к западным пограничным переходам. Еще 15% продукции транспортировали в порты.

В то же время экспорт масла по железной дороге в сентябре демонстрировал рост. 95,5% ее объема перевезли в направлении западных пограничных переходов, в то время как на порты пришлось 4,5%.

За первые девять суток по железной дороге экспортировали 41,8 тыс. тонн масла. Это на 49% больше, чем за аналогичный период августа и в 2,6 раза превышает показатель за соответствующий период прошлого года.

Таким образом, в сентябре железнодорожные перевозки масла, жмыха и шротов демонстрируют существенный рост в годовом измерении, несмотря на разную динамику по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, в августе среднесуточная передача зерновых вагонов через западные железнодорожные переходы Украины увеличилась в 2,3 раза по сравнению с июлем. Главный рост зафиксирован на направлениях Румынии и Польши, тогда как Венгрия снизила прием грузов.

Автор:
Ольга Опенько

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