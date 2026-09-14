Залізницею у вересні вивезли майже 45 тисяч тонн макухи та шротів

За перші дев’ять діб вересня Україна збільшила експорт макухи та шротів залізницею у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цей час залізницею перевезли 44,8 тис. тонн продукції, причому 85% вантажів прямували до західних прикордонних переходів, а 15% - до портів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба RAIL.insider

Експорт макухи та шротів залізницею

Водночас у порівнянні з першими дев’ятьма днями серпня перевезення скоротилися на 27%.

Загалом за дев’ять діб вересня залізницею перевезли 44,8 тис. тонн макухи та шротів. Основна частина вантажів 85% - прямувала до західних прикордонних переходів. Ще 15% продукції транспортували до портів.

Водночас експорт олії залізницею у вересні демонстрував зростання. 95,5% її обсягу перевезли у напрямку західних прикордонних переходів, тоді як на порти припало 4,5%.

За перші дев’ять діб вересня залізницею експортували 41,8 тис. тонн олії. Це на 49% більше, ніж за аналогічний період серпня, і у 2,6 раза перевищує показник за відповідний період минулого року.

Таким чином, у вересні залізничні перевезення олії, макухи та шротів демонструють суттєве зростання у річному вимірі, попри різну динаміку порівняно з попереднім місяцем.

Нагадаємо, у серпні середньодобова передача зернових вагонів через західні залізничні переходи України збільшилася у 2,3 раза порівняно з липнем. Головне зростання зафіксоване на напрямках Румунії та Польщі, тоді як Угорщина зменшила прийом вантажів.