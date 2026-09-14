RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

-0,00

EUR

51,64

--0,13

Готівковий курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,19

51,94

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Залізницею у вересні вивезли майже 45 тисяч тонн макухи та шротів

вагони
Залізничний експорт макухи та шротів зріс більш ніж удвічі / Depositphotos

За перші дев’ять діб вересня Україна збільшила експорт макухи та шротів залізницею у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цей час залізницею перевезли 44,8 тис. тонн продукції, причому 85% вантажів прямували до західних прикордонних переходів, а 15% - до портів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба RAIL.insider

Експорт макухи та шротів залізницею

Водночас у порівнянні з першими дев’ятьма днями серпня перевезення скоротилися на 27%.

Загалом за дев’ять діб вересня залізницею перевезли 44,8 тис. тонн макухи та шротів. Основна частина вантажів 85% - прямувала до західних прикордонних переходів. Ще 15% продукції транспортували до портів.

Водночас експорт олії залізницею у вересні демонстрував зростання. 95,5% її обсягу перевезли у напрямку західних прикордонних переходів, тоді як на порти припало 4,5%.

За перші дев’ять діб вересня залізницею експортували 41,8 тис. тонн олії. Це на 49% більше, ніж за аналогічний період серпня, і у 2,6 раза перевищує показник за відповідний період минулого року.

Таким чином, у вересні залізничні перевезення олії, макухи та шротів демонструють суттєве зростання у річному вимірі, попри різну динаміку порівняно з попереднім місяцем.

Нагадаємо, у серпні середньодобова передача зернових вагонів через західні залізничні переходи України збільшилася у 2,3 раза порівняно з липнем. Головне зростання зафіксоване на напрямках Румунії та Польщі, тоді як Угорщина зменшила прийом вантажів.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності