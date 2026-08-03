УЗ підвищує вартість окремих послуг для вантажів: нові ціни діятимуть із вересня

АТ “Укрзалізниця” із 1 вересня 2026 року змінює вартість окремих послуг і робіт, пов’язаних із перевезенням вантажів. Ціни на послуги філії “Центр транспортної логістики” індексують відповідно до фактичного індексу цін виробників у другому кварталі року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УЗ.

УЗ оновлює тарифи для вантажних клієнтів

У компанії повідомили про індексацію вартості відповідно до фактичного індексу цін виробників у другому кварталі 2026 року. Рівень коригування становить 106,1% у порівнянні з попереднім кварталом. Нові ціни почнуть діяти з 1 вересня.

Зміни стосуватимуться низки послуг, зокрема декларування транзитних вантажів на прикордонних передавальних станціях, інформаційного обслуговування, використання власних транспортерів перевізника, а також транспортно-експедиторських послуг.

Крім того, оновиться вартість супроводження транспортерів спеціальним вагоном із бригадою супроводу та користування службово-технічним вагоном, переобладнаним для перевезення військової варти із супроводом.

Нагадаємо, з 1 серпня 2026 року тарифи на вантажні залізничні перевезення в Україні зросли на 30%, а з 1 січня 2027 року заплановане ще одне підвищення — на 15%. Для промислових підприємств та експортерів це означатиме збільшення витрат на перевезення сировини й готової продукції залізницею.