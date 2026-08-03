"Сінево" спрямувала понад пів мільярда гривень з початку року на підтримку українців

Мережа медичних лабораторій "Сінево" у першому півріччі витратила понад 565 млн грн на благодійні проєкти, соціальну підтримку українців та допомогу військовим.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"У першому півріччі 2026 року Європейська мережа медичних лабораторій "Сінево" спрямувала понад 565,6 млн грн на благодійні та соціальні ініціативи. Компанія продовжила підтримувати українських військових та учасників бойових дій, дітей Героїв, а також реалізовувати ініціативи, спрямовані на забезпечення доступності медичних послуг для українців", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільшу частину цієї суми – понад 552,7 млн грн – "Сінево" інвестувала у забезпечення доступності послуг за Програмою медичних гарантій НСЗУ. Упродовж цього періоду пацієнти понад 480 тис. разів звернулися до відділень "Сінево" в межах державної програми.

Водночас одним із ключових напрямів благодійної діяльності "Сінево" залишається підтримка українських військових та учасників бойових дій.

"Компанія є офіційним лабораторним партнером Сил територіальної оборони ЗСУ, підтримує корпус "Хартія" та інші військові підрозділи, надаючи лабораторні послуги безоплатно або на пільгових умовах. За перше півріччя 2026 року загальна вартість такої підтримки становила більше 12,4 млн грн. Зокрема, у межах ініціативи Національної платформи підтримки ветеранів "Без меж" компанія продовжує реалізацію щорічного чекапу "Герой без меж" для УБД", – розповіли у "Сінево".

Ще одним напрямом підтримки залишається співпраця з благодійним фондом "Діти Героїв". Так, за перше півріччя 2026 року компанія надала підопічним фонду доступ до лабораторних послуг на 360 тис. грн.

"Ми переконані, що відповідальний бізнес має бути надійною опорою для суспільства та держави. Саме тому лише від початку повномасштабної війни "Сінево" спрямувала на благодійні та соціальні ініціативи понад 1,8 млрд грн. І надалі підтримуватимемо українців там, де наша допомога є найбільш потрібною", – зазначив заступник генерального директора "Сінево Україна" Микола Скавронський.

Нагадаємо, у лютому 2026 року "Сінево" увійшла до рейтингу головних донаторів України, складеного редакцією NV Бізнес. На той момент обсяг коштів, спрямованих компанією на благодійність, сягнув 1,4 млрд грн.