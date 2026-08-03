"Синево" направила более полумиллиарда гривен с начала года на поддержку украинцев

Сеть медицинских лабораторий "Синево" в первом полугодии потратила более 565 млн грн на благотворительные проекты, социальную поддержку украинцев и помощь военным.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В первом полугодии 2026 года Европейская сеть медицинских лабораторий "Синево" направила более 565,6 млн грн на благотворительные и социальные инициативы. Компания продолжила поддерживать украинских военных и участников боевых действий, детей Героев, а также реализовывать инициативы, направленные на обеспечение доступности медицинских услуг для украинцев", – говорится в сообщении.

Как отмечается, наибольшую часть этой суммы – более 552,7 млн грн – "Синево" инвестировала в обеспечение доступности услуг по Программе медицинских гарантий НСЗУ. За этот период пациенты более 480 тыс. раз обратились в отделения "Синево" в рамках государственной программы.

В то же время одним из ключевых направлений благотворительной деятельности "Синево" остается поддержка украинских военных и участников боевых действий.

"Компания является официальным лабораторным партнером Сил территориальной обороны ВСУ, поддерживает корпус "Хартия" и другие воинские подразделения, предоставляя лабораторные услуги бесплатно или на льготных условиях. За первое полугодие 2026 года общая стоимость такой поддержки составила более 12,4 млн грн. В частности, в рамках инициативы Национальной платформы поддержки ветеранов "Без границ" компания продолжает реализацию ежегодного чекапа "Герой без границ" для УБД", – рассказали в "Синево".

Еще одним направлением поддержки остается сотрудничество с благотворительным фондом "Дети Героев". Так, за первое полугодие 2026 года компания предоставила подопечным фонда доступ к лабораторным услугам на 360 тыс. грн.

"Мы убеждены, что ответственный бизнес должен быть надежной опорой для общества и государства. Именно потому только с начала полномасштабной войны "Синево" направила на благотворительные и социальные инициативы более 1,8 млрд грн. И в дальнейшем будем поддерживать украинцев там, где наша помощь наиболее нужна", – отметил заместитель генерального директора "Синево Украина" Николай Скавронский.

Напомним, в феврале 2026 года "Синево" вошла в рейтинг главных донаторов Украины, составленный редакцией NV Бизнес. На тот момент объем средств, направленных компанией на благотворительность, достиг 1,4 млрд грн.