Украинский рынок сливочного масла стабилизировался: цены прекратили падение

Ситуация на украинском рынке сливочного масла стабилизировалась. Падение внутренних цен остановилось. Некоторые предприятия повышают закупочные цены на молоко, чтобы выдержать конкуренцию за сырье между переработчиками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Производство и внешние рынки

Участники рынка фиксируют рост объемов производства сливочного масла. При этом экспорт продукции в страны Европейского Союза сократился. Это привело к следующим последствиям:

увеличилось предложение масла на внутреннем рынке;

возросло потребление натурального масла внутри страны;

снизился спрос на спреды и растительно-сливочные смеси из-за доступной цены натурального продукта.

В настоящее время основными направлениями внешних поставок остаются соседние государства и страны Кавказа. Осенью ожидается возобновление экспортных поставок в Европу по более высоким ценам.

Что будет с ценами в магазинах

В розничных сетях стремительного роста цен на сливочное масло в ближайшее время не предполагается. Однако супермаркеты сократят количество акционных предложений и скидок на этот товар.

Напомним, в начале июня в странском рынке сливочного масла работал в условиях избытка продукции. Продавать масло в страны Европейского Союза было экономически невыгодно, поэтому на складах накопились большие запасы нереализованного товара.