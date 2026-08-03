Український ринок вершкового масла стабілізувався: ціни припинили падіння

Ситуація на українському ринку вершкового масла стабілізувалася. Падіння внутрішніх цін зупинилося. Окремі підприємства підвищують закупівельні ціни на молоко, щоб витримати конкуренцію за сировину між переробниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Виробництво та зовнішні ринки

Учасники ринку фіксують зростання обсягів виробництва вершкового масла. При цьому експорт продукції до країн Європейського Союзу скоротився. Це призвело до наступних наслідків:

збільшилася пропозиція масла на внутрішньому ринку;

зросло споживання натурального масла всередині країни;

знизився попит на спреди та рослинно-вершкові суміші через доступну ціну натурального продукту.

Зараз основними напрямками зовнішніх поставок залишаються сусідні держави та країни Кавказу. Восени очікується відновлення експортних поставок до Європи за вищими цінами.

Що буде з цінами в магазинах

У роздрібних мережах стрімкого зростання цін на вершкове масло найближчим часом не передбачається. Проте супермаркети скоротять кількість акційних пропозицій та знижок на цей товар.

Нагадаємо, на початку червня український ринок вершкового масла працював в умовах надлишку продукції. Продавати масло до країн Європейського Союзу було економічно невигідно, через що на складах накопичилися великі запаси нереалізованого товару.