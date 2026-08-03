На Миколаївщині птахофабрику з виробництвом кормів і переробкою птиці виставили на продаж за $3,5 млн

У Миколаївській області продають птахівничий комплекс повного циклу за $3,5 млн. Актив має пташники, забійний цех, комбікормове виробництво та потенціал 1,2 млн голів на рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Inventure.

Інвесторам пропонують птахівничий комплекс

Комплекс розташований у північній частині Миколаївської області, неподалік межі з Кіровоградщиною, приблизно за 120 км від порту Миколаїв. До продажу пропонується 100% бізнесу.

Виробнича територія комплексу займає 15,6 га. На ній розташовані 10 пташників загальною площею близько 16,4 тис. м², забійний цех, комбікормове виробництво, склади, лабораторія контролю якості, адміністративні приміщення та технічна база.

Наразі підприємство продовжує вирощувати птицю. Поточна потужність становить близько 800–900 тисяч голів на рік із виробництвом приблизно 2–2,1 тисячі тонн м’яса.

Після модернізації виробництво можна збільшити до 1,1–1,2 млн голів птиці на рік, що дозволить отримувати до 2,5–2,7 тисячі тонн м’яса.

Забійний цех був введений в експлуатацію у 2021 році та має потужність до 2 тисяч голів на годину або близько 10 тисяч голів за зміну.

Його потенційна продуктивність перевищує власні можливості вирощування птиці, тому додаткове завантаження може забезпечуватися через закупівлю птиці в інших виробників або контрактну переробку.

Робота цеху тимчасово призупинена з 2023 року. За інформацією продавця, обладнання залишається працездатним, а для відновлення повної роботи необхідна модернізація системи охолодження.

Власне виробництво кормів та енергонезалежність

До складу комплексу входить комбікормовий завод продуктивністю до 5 тонн на годину, зерносховище на близько 3 тисяч тонн та лабораторія контролю якості кормів.

Підприємство також має власну енергетичну інфраструктуру:

приєднану електричну потужність 770 кВт;

дві незалежні лінії електропостачання;

сонячну електростанцію потужністю 160 кВт із накопичувачем;

резервні генератори;

власні свердловини та водонапірну башту.

Інвестиції та розвиток

Для повного відновлення роботи забійного цеху, збільшення виробництва та підготовки до експорту розроблена програма модернізації вартістю близько €375 тисяч.

Вона передбачає оновлення системи охолодження, завершення впровадження HACCP, отримання сертифікатів ISO 22000 і Halal, додаткове оснащення виробничих приміщень та оновлення транспортної інфраструктури.

Після модернізації підприємство може вийти на експортні ринки, зокрема країн Близького Сходу, Північної Африки, Кавказу, Центральної Азії та в перспективі Європейського Союзу.

Фінансові показники

За оцінкою продавця, після виходу на повну потужність комплекс може приносити:

близько $430 тисяч чистого прибутку на рік при вирощуванні 850 тисяч голів;

до $770 тисяч після модернізації та переробки 1,2 млн голів власної птиці;

до $1,06 млн при повному завантаженні забійного цеху.

Орієнтовний загальний обсяг інвестицій для покупця становить близько $4,2 млн: $3,5 млн — придбання активу, близько $400 тисяч — модернізація та близько $300 тисяч — оборотний капітал.

За прогнозами продавця, термін окупності може становити від 4 до 5,5 року залежно від рівня завантаження виробництва.

нагадаємо, у Волинській області планують реалізувати масштабний інвестиційний проєкт у сфері птахівництва. Компанія "Корт агро плюс" має намір збудувати у Ковельському районі комплекс на 600 тисяч курей-несучок, який зможе виробляти до 37,4 млн яєць на рік.