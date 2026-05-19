Майже 7,5 млн бройлерів на рік: птахофабрика на Львівщині планує значно наростити потужності

ТОВ "Суховоля Агро" планує у понад 1,5 раза збільшити потужності власної птахофабрики неподалік міста Броди Золочівського району Львівської області. Загальна продуктивність підприємства після модернізації зросте до 7,43 млн курей-бройлерів на рік.

Птахівничий комплекс працює в однойменному селі Суховоля Бродівської громади з 2018 року. Компанія використовує 19 га території, де наразі птицю утримують у 10 пташниках.

Проєкт розширення передбачає добудову ще шести пташників для вирощування бройлерів. Завдяки цьому кількість птиці на фермі збільшиться до 1,23 млн голів одночасної посадки.

У повідомленні компанії про планову діяльність зазначено технологічні параметри виробництва: "Відгодівлі на птахофабриці піддаватимуться бройлери віком від 1 доби і вагою до 0,04 кг упродовж 45 діб з доведенням птиці до товарної маси 3,5 кг".

Для порівняння, у 2025 році компанія мала на території птахофабрики дев’ять пташників, а річна потужність комплексу становила 3,31 млн бройлерів. Таким чином, нове будівництво дозволить суттєво підвищити обсяги виробництва м'ясної продукції.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Суховоля Агро" має статутний капітал 3,78 млн грн. Його засновником, директором та кінцевим бенефіціарним власником є Микола Гуляйгродський.

