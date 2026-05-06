Понад мільйон яєць на добу: на Хмельниччині збудують дві потужні птахофабрики

ТзОВ "Летичівська птахофабрика" побудує у Хмельницькому районі два підприємства для вирощування 375 тисяч молодняка та виробництва 1,3 млн яєць щодня. Проєкт реалізує агрохолдинг Yednist' Group — один із найбільших виробників курячих яєць в Україні.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Перший об'єкт з вирощування молодняка несучок зведуть біля села Шрубків. На території площею 4,49 га збудують два пташники для одночасного утримання 375 тис. голів птиці. Проєктна потужність складає 1,13 млн птахів на рік.

"Протягом року проходять три цикли розміщення птаха. Річна проєктна потужність вирощування – 1,13 млн голів птиці на рік. Технологія утримання – вольєрна багатоярусна", — зазначено в описі проєкту. Обслуговуватимуть ферму до 10 осіб.

Другий об'єкт — фабрика з виробництва яєць — розташується біля села Рудня на ділянці 10,7 га. Тут одночасно утримуватимуть до 1,45 млн курей, яких постачатимуть із ферми у Шрубкові. Потужність виробництва складе 1,3 млн яєць на добу або 474,5 млн штук на рік. Інфраструктура включатиме вісім пташників, сортувальні цехи та склади. На підприємстві створять понад 100 робочих місць.

"Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства матиме позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету… створення робочих місць для населення", — наголошує компанія.

Про Yednist' Group

Yednist' Group — це великий український аграрний холдинг із понад 30-річним досвідом, що спеціалізується на виробництві кормів, преміксів, борошна та яєць. Група компаній є провідним оператором ринку тваринництва України, що забезпечує повний цикл виробництва та реалізації агропродукції.

Група об’єднує чотири комбікормові заводи (Диканський і Лохвицький заводи в Полтавській області), Летичівський завод (Хмельницька область) та АРГО КОМ (Дніпропетровська область), а також завод з виробництва преміксів та кормових добавок NOVACORE (Дніпропетровська область). Компанія має торгові представництва в кожному регіоні України та за кордоном (Румунія, Молдова, Близький Схід, Північна Африка, країни Балтії).

Yednist' Group контролюють українські бізнесмени Богдан Єсіпов, Сергій Семеняченко, Андрій Мілованов, Микола Скляр та Михайло Жихарєв. Вони володіють підприємствами здебільшого через іноземні фірми – кіпрські Ей.Пі.Кей.Ю Файненс Лтд та Амарінго Лтд.

Холдинг разом із групою компаній Avangard Олега Бахматюка (ТМ "Квочка"), Ovostar Union Боріса Бєлікова та Віталія Вересенка (ТМ "Ясенсвіт") є найбільшими виробниками яєць в країні. Їхня продукція сукупно посідає понад половину українського ринку.

