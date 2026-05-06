Более миллиона яиц в сутки: в Хмельницкой области построят две мощные птицефабрики

ООО "Летичевская птицефабрика" построит в Хмельницком районе два предприятия для выращивания 375 тысяч молодняка и производства 1,3 млн яиц в день. Проект реализует агрохолдинг Yednist' Group – один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине.

Первый объект по выращиванию молодняка несушек построят возле села Шрубков. На территории площадью 4,49 га построят две птичники для одновременного содержания 375 тыс. голов птицы. Проектная мощность составляет 1,13 млн птиц в год.

"В течение года проходят три цикла размещения птицы. Годовая проектная мощность выращивания - 1,13 млн голов птицы в год. Технология содержания - вольерная многоярусная", - говорится в описании проекта. Будут обслуживать ферму до 10 человек.

Второй объект – фабрика по производству яиц – разместится возле села Рудня на участке 10,7 га. Здесь одновременно будут содержать до 1,45 млн кур, которые будут поставляться с фермы в Шрубкове. Мощность производства составит 1,3 млн. яиц в сутки или 474,5 млн. штук в год. Инфраструктура будет включать восемь птичников, сортировочные цеха и склады. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест.

"Социально-экономическое влияние от деятельности предприятия будет носить положительный характер. Основными положительными факторами является возможность пополнения местного бюджета… создание рабочих мест для населения", — отмечает компания.

О Yednist' Group

Yednist' Group — крупный украинский аграрный холдинг с более чем 30-летним опытом, специализирующийся на производстве кормов, премиксов, муки и яиц. Группа компаний - ведущий оператор рынка животноводства Украины, обеспечивающий полный цикл производства и реализации агропродукции.

Группа объединяет четыре комбикормовых завода (Диканский и Лохвицкий заводы в Полтавской области), Летичевский завод (Хмельницкая область) и АРГО КОМ (Днепропетровская область), а также завод по производству премиксов и кормовых добавок NOVACORE (Днепропетровская область). Компания имеет торговые представительства по каждому региону Украины и за рубежом (Румыния, Молдова, Ближний Восток, Северная Африка, страны Балтии).

Yednist' Group контролируют украинские бизнесмены Богдан Есипов, Сергей Семеняченко, Андрей Милованов, Николай Скляр и Михаил Жихарев. Они владеют предприятиями в основном через иностранные фирмы – кипрские Эй.Пи.Кей.Ю Файненс Лтд и Амаринго Лтд.

Холдинг вместе с группой компаний Avangard Олега Бахматюка (ТМ "Квочка"), Ovostar Union Бориса Беликова и Виталия Вересенко (ТМ "Ясенсвит") являются крупнейшими производителями яиц в стране. Их продукция совокупно занимает более половины украинского рынка.

