Lufthansa повышает цены на билеты: как авиакомпания выходит из кризиса из-за дорогостоящего топлива

Немецкая авиакомпания Lufthansa подтвердила планы получить большую прибыль в 2026 году, несмотря на дорогое топливо. Компания ожидает, что заработает значительно больше прошлогодних 1,96 миллиарда евро. После этой новости акции авиаперевозчика сразу выросли на 6%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Меры экономии

Для нейтрализации потерь в размере 1,7 миллиарда евро (около 2 миллиардов долларов США), вызванных удорожанием авиационного топлива, Lufthansa разработала комплексную стратегию. Компания делает ставку на финансовое хеджирование, повышение стоимости авиабилетов и масштабное сокращение расходов.

Кроме того, авиакомпания оптимизирует планировку своей сети, чтобы минимизировать влияние дефицита сырья.

Финансовый директор Тилль Штрайхерт заверил, что топливные поставки в ключевых хабах будут оставаться стабильными, по меньшей мере, до конца июня.

Lufthansa адаптирует логистические маршруты

Из-за кризиса на Ближнем Востоке, вызвавшей скачок цен на горючее, перевозчик готовится к возможным перебоям в поставках.

В частности, Lufthansa рассматривает возможность введения дополнительных остановок для дозаправки на длительных рейсах в Азию и Африку.

Интересно, что геополитическая напряженность одновременно стимулирует спрос на услуги перевозчика, поскольку пассажиры все чаще выбирают маршруты через европейские хабы для безопасного транзита.

Сокращение ущерба

Результаты первого квартала продемонстрировали положительную динамику по сравнению с прошлым годом. Скорректированный операционный ущерб за период с января по март составил 612 миллионов евро, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Несмотря на это, авиакомпания вынуждена была отменить около 20 тысяч рейсов этим летом, чтобы ограничить емкость самолетов на фоне опасений по поводу нехватки горючего.

В настоящее время Lufthansa продолжает реализацию амбициозной программы трансформации, которая должна обеспечить рентабельность на уровне 8–10% к концу десятилетия.

Ранее Lufthansa объявила об отмене 20 000 рейсов в период с мая по октябрь. Такое решение обусловлено необходимостью экономии топлива, стоимость которого удвоилась из-за конфликта в Иране.

Напомним, европейские авиакомпании входят в летний сезон с масштабными сокращениями рейсов из-за резкого удорожания авиационного топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке.