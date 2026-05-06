Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Таможенные нарушения в Украине выросли на 17%: сколько штрафов заплатили нарушители

Таможня
Таможня выявила нарушений на 1,6 млрд грн

За четыре месяца 2026 таможенные органы Украины зафиксировали 3 845 нарушений таможенных правил на общую сумму более 1,6 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2025 количество выявленных правонарушений выросло на 17%, что свидетельствует об усилении контроля на границе и активизации выявления нарушений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение таможенной службы.

В рамках расследований по 1508 делам были временно изъяты предметы правонарушений на сумму около 200 млн гривен. Наибольшую долю составляли:

  • промышленные товары - 153 млн грн
  • продовольственные товары - 25 млн грн
  • транспортные средства - более 22 млн грн
  • валюта - 0,8 млн грн

Финансовые последствия для нарушителей тоже возросли. По 373 делам таможенные органы применили административные штрафы на 11 млн гривен, а в государственный бюджет с учетом ранее открытых дел было взыскано 19 млн гривен.

Значительная часть дел передается в суды. Всего за отчетный период таможни направили 2095 дел на сумму 1,45 млрд гривен. По результатам судебных решений, включая дела предыдущих периодов, наложено взысканий в виде штрафов и конфискаций на 4,63 млрд гривен.

Рост количества нарушений и объемов взысканий указывает на усиление роли таможенного контроля и увеличение экономических рисков для бизнеса, работающего с импортом и экспортом.

В итоге таможенная статистика 2026 года демонстрирует одновременно рост выявленных нарушений и усиление финансовых санкций, что повышает регуляторное давление на внешнеэкономическую деятельность.

Заметим, в течение января и февраля 2026 таможенные органы зафиксировали 1 822 нарушения правил на общую сумму 460 млн грн. Это на 24% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко