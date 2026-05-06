Таможенные нарушения в Украине выросли на 17%: сколько штрафов заплатили нарушители
За четыре месяца 2026 таможенные органы Украины зафиксировали 3 845 нарушений таможенных правил на общую сумму более 1,6 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2025 количество выявленных правонарушений выросло на 17%, что свидетельствует об усилении контроля на границе и активизации выявления нарушений.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение таможенной службы.
В рамках расследований по 1508 делам были временно изъяты предметы правонарушений на сумму около 200 млн гривен. Наибольшую долю составляли:
- промышленные товары - 153 млн грн
- продовольственные товары - 25 млн грн
- транспортные средства - более 22 млн грн
- валюта - 0,8 млн грн
Финансовые последствия для нарушителей тоже возросли. По 373 делам таможенные органы применили административные штрафы на 11 млн гривен, а в государственный бюджет с учетом ранее открытых дел было взыскано 19 млн гривен.
Значительная часть дел передается в суды. Всего за отчетный период таможни направили 2095 дел на сумму 1,45 млрд гривен. По результатам судебных решений, включая дела предыдущих периодов, наложено взысканий в виде штрафов и конфискаций на 4,63 млрд гривен.
Рост количества нарушений и объемов взысканий указывает на усиление роли таможенного контроля и увеличение экономических рисков для бизнеса, работающего с импортом и экспортом.
В итоге таможенная статистика 2026 года демонстрирует одновременно рост выявленных нарушений и усиление финансовых санкций, что повышает регуляторное давление на внешнеэкономическую деятельность.
Заметим, в течение января и февраля 2026 таможенные органы зафиксировали 1 822 нарушения правил на общую сумму 460 млн грн. Это на 24% больше, чем за такой же период в прошлом году.