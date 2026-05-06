Таможенные нарушения в Украине выросли на 17%: сколько штрафов заплатили нарушители

За четыре месяца 2026 таможенные органы Украины зафиксировали 3 845 нарушений таможенных правил на общую сумму более 1,6 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2025 количество выявленных правонарушений выросло на 17%, что свидетельствует об усилении контроля на границе и активизации выявления нарушений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение таможенной службы.

В рамках расследований по 1508 делам были временно изъяты предметы правонарушений на сумму около 200 млн гривен. Наибольшую долю составляли:

промышленные товары - 153 млн грн

продовольственные товары - 25 млн грн

транспортные средства - более 22 млн грн

валюта - 0,8 млн грн

Финансовые последствия для нарушителей тоже возросли. По 373 делам таможенные органы применили административные штрафы на 11 млн гривен, а в государственный бюджет с учетом ранее открытых дел было взыскано 19 млн гривен.

Значительная часть дел передается в суды. Всего за отчетный период таможни направили 2095 дел на сумму 1,45 млрд гривен. По результатам судебных решений, включая дела предыдущих периодов, наложено взысканий в виде штрафов и конфискаций на 4,63 млрд гривен.

Рост количества нарушений и объемов взысканий указывает на усиление роли таможенного контроля и увеличение экономических рисков для бизнеса, работающего с импортом и экспортом.

В итоге таможенная статистика 2026 года демонстрирует одновременно рост выявленных нарушений и усиление финансовых санкций, что повышает регуляторное давление на внешнеэкономическую деятельность.

Заметим, в течение января и февраля 2026 таможенные органы зафиксировали 1 822 нарушения правил на общую сумму 460 млн грн. Это на 24% больше, чем за такой же период в прошлом году.