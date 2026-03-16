Контрабанда по почте: за два месяца таможенники обнаружили незаконные посылки на 3,8 млн грн

В январе и феврале 2026 года таможенники зафиксировали 388 попыток незаконной пересылки товаров через почтовые и экспресс-отправления. Общая стоимость изъятых предметов, среди которых электроника и медикаменты, составила 3,8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

За указанный период было зафиксировано 256 случаев нарушения таможенных правил. Из этого количества 218 фактов выявлено при ввозе товаров на территорию Украины.

Чаще всего объектами нарушений становились:

мобильные телефоны и электронные аксессуары;

товары двойного использования; культурные ценности;

лекарственные средства и медицинские препараты

Среди основных видов административных нарушений выделяют пересылку запрещенных товаров (128 фактов), недостоверное декларирование (114 фактов) и сокрытие от контроля (14 фактов). За эти действия закон предусматривает штрафные санкции и возможную конфискацию имущества.

Уголовные правонарушения

Кроме административных дел, таможенники обнаружили 132 случая с признаками уголовных преступлений. В связи с этим правоохранительным органам направлены соответствующие материалы:

в Службу безопасности Украины - 107 сообщений;

в органы Министерства внутренних дел - 25 сообщений.

Как отметили в ГТСУ, таможенный контроль международных отправлений проходит в рамках действующего законодательства для недопущения попадания запрещенных предметов на территорию страны.

Напомним, в Украине впервые реализовано полностью автоматическое оформление импортных и временно ввозимых товаров. Таможенные декларации теперь обрабатываются без участия таможенника.