- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Таможня обнаружила правонарушений на 460 млн грн за два месяца: какие товары изымали чаще
В течение января и февраля 2026 таможенные органы Украины зафиксировали 1 822 нарушения правил на общую сумму 460 млн грн. Это на 24% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
Что изымали на границе?
В рамках 624 открытых дел было произведено временное изъятие имущества. Общая стоимость этих предметов составляет 89 млн. гривен.
Распределение изъятого имущества по категориям:
- промышленные товары - 70 млн грн;
- продовольственные товары - 13 млн грн;
- транспортные средства – более 5 млн грн;
- валюта - 0,8 млн грн.
Штрафы и поступления в бюджет
По результатам рассмотрения 165 дел таможня применила административные штрафы на 3 млн грн. В общей сложности в государственный бюджет поступило 9 млн грн (с учетом дел за предыдущие периоды).
Значительная часть дел передана в суд. На рассмотрение поступило 959 материалов на сумму более 332 млн. гривен.
Как отмечают таможенники, эти показатели свидетельствуют об усилении контроля и активизации судебных процессов по контрабанде и нарушении правил пересечения границы в 2026 году.
Напомним, в течение января-ноября 2025 таможенные органы выявили 8 851 нарушений таможенных правил на 10,9 млрд гривен. За этот период наложено взысканий на сумму 6,4 млрд. грн.