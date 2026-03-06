Таможня обнаружила правонарушений на 460 млн грн за два месяца: какие товары изымали чаще

В течение января и февраля 2026 таможенные органы Украины зафиксировали 1 822 нарушения правил на общую сумму 460 млн грн. Это на 24% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Что изымали на границе?

В рамках 624 открытых дел было произведено временное изъятие имущества. Общая стоимость этих предметов составляет 89 млн. гривен.

Распределение изъятого имущества по категориям:

промышленные товары - 70 млн грн;

продовольственные товары - 13 млн грн;

транспортные средства – более 5 млн грн;

валюта - 0,8 млн грн.

Штрафы и поступления в бюджет

По результатам рассмотрения 165 дел таможня применила административные штрафы на 3 млн грн. В общей сложности в государственный бюджет поступило 9 млн грн (с учетом дел за предыдущие периоды).

Значительная часть дел передана в суд. На рассмотрение поступило 959 материалов на сумму более 332 млн. гривен.

Как отмечают таможенники, эти показатели свидетельствуют об усилении контроля и активизации судебных процессов по контрабанде и нарушении правил пересечения границы в 2026 году.

Напомним, в течение января-ноября 2025 таможенные органы выявили 8 851 нарушений таможенных правил на 10,9 млрд гривен. За этот период наложено взысканий на сумму 6,4 млрд. грн.