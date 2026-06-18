Рада разблокировала закон о 1,56 трлн грн на оборону

Верховная Рада отклонила семь проектов постановлений, блокировавших подписание закона об изменениях в государственный бюджет на 2026 год. Документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн. грн. за счет финансовой помощи Европейского Союза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Ни одно из постановлений об отмене решения парламента не набрало необходимых 226 голосов. За них голосовали от 18 до 24 народных депутатов.

После этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон. Далее документ должны передать на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект №15224 парламент принял 10 июня. Он увеличивает расходы госбюджета на нужды сектора безопасности и обороны.

Авторы блокирующих постановлений заявляли о рисках использования средств через резервный фонд без достаточного целевого толка. Также во время обсуждения поднимались вопросы денежного обеспечения военных и финансирования реформ в армии.

Стефанчук во время рассмотрения подчеркнул, что отмена закона могла задержать поступление финансовой помощи ЕС и негативно повлиять на обеспечение потребностей Сил обороны, в частности, контрактирование отдельных видов вооружения и военной техники.

Для бюджета это решение открывает путь к вступлению в силу закона, который должен обеспечить дополнительное финансирование обороны в 2026 году.

Напомним, в мае Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны". Документ предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону за счет внешней помощи Европейского Союза.